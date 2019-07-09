من الكرة للرقص.. مكة محمد صلاح تسرق الأضواء من والدها: فخر العرب الحقيقي وصل

بخلاف شعبية والدها الجماهيرية في جميع أرجاء الكرة الأرضية، إلا أنها هي الأخرى تتمتلك قسطا وافرا من محبيها رغم صغر سنها الذي لم يتعدى 5 سنوات، ليس لأنها ابنة لاعب كرة شهير فحسب، ولكن لخفة دمها وعفويتها الجميلة.

"هن" رصدت أبرز المواقف التي خطفت فيها مكة محمد صلاح ابنة نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأنظار، خلال السطور التالية:-

وصلة رقص

بعفوية شديدة، رقصت "مكة" على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، خلال فرح ابنة خال محمد صلاح، الذي عقد أول أمس الأحد 7 يوليو، في إحدى القاعات، بحضور والدتها ماجي صادق.

الفيديو الخاص بتفاعل "مكة" مع العُرس بالرقص والتصفيق، والذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات، التي جمعت بين الإعجاب والمزح، من بينها: "أبو مكة عارف باللي بيحصل ده"، و"وفخر العرب الحقيقي وصل.. جميلة يا مكة"، و"ربنا يحميكي، زي القمر بجد".

مكة والمكياج

وفي مقطع فيديو أخر، جرى تداوله فجر اليوم، ظهرت إحدى الأشخاص وهي تضع "مكياج" لمكة، ليحصد أيضًا على تفاعل واسع بين نشطاء موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

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لاعبة محترفة

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وفي مايو الماضي، ظهرت مرتدية تيشيرت ليفربول، و"بنطلون جينز"، على ملعب "أنفيلد"، خلال لعبها بالكرة، وتسديدها هدفا في شباك أرضية الملعب، وسط احتفال الجماهير بها، وتشجيعهم لها من المدرجات، ثم احتضنها "صلاح" وحملها موجها التحية للجمهور بالمدرجات.

الحذاء الذهبي

"نعم، أنا أعلم أن لدينا واحد منه في المنزل، ولكن هذه واحدة أخرى".. عبارة داعب بها نجم نادي ليفربول الإنجليزي ابنته الوحيدة مكة، عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية كهداف للبريميرليج، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد ظهورها وهي تنظر باستغراب من حمل والدها لـ"حذاء الذهبي".

وفي العام الماضي، ظهرت "مكة" وهي تلعب كرة القدم مع والدها بالملعب نفسه، وسط تفاعل كبير من جمهور ليفربول، خلال حصول "صلاح" أيضًا على الحذاء الذهبي.

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