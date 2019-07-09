صور.. تمارين مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع.. وأخرى كارثية

فوائد عديدة قد تعود على مرضى ضغط الدم المرتفع، من خلال أداء بعض التمارين الرياضية، التي تحارب التوتر النفسي وتقوي نظام القلب والأوعية الدموية، منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic" على النحو التالي.

تمارين الاسترخاء

تحمل تمارين الاسترخاء فائدة كبرى لمرضى ضغط الدم، إذ تحارب التوتر النفسي، الذي يتسبب في ارتفاع الضغط.

رياضيات المشي والركض

أفضل وسيلة للاسترخاء تتمثل في رياضات قوة التحمل لمدة نحو 30 دقيقة يومياً، مثل المشي والركض، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية.

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التحكم في التنفس

ومن تقنيات الاسترخاء المفيدة والسهلة، تمارين التحكم في التنفس، والاسترخاء العضلي.

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. ابتعدوا عن هذه التمارين

اليوجا

هناك بعض التمارين التي تشكل خطرًا على مرضى ضغط الدم المرتفع، حيث تتطلب الثبات مدة طويلة في وضعية معينة، ما يؤدى إلى احتمالية ارتفاع الضغط.

ولذلك يفضل أن يمارس مرضى ضغط الدم المرتفع، تمارين تتطلب الكثير من الحركة.

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