دراسة: نساء السعودية الأكثر مشاركة في سوق العمل بين مجموعة العشرين

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن المملكة العربية السعودية هي البلد الأسرع نموًا في زيادة مشاركة السيدات في سوق العمل بين دول مجموعة العشرين، صاحبة أقوى اقتصاديات في العالم.

وبحسب الدراسة، تقدّر مشاركة السيدات السعوديات في قوى العمل بنحو 20% مقارنةً بنسبة 63% للرجال، وتهدُف الرؤية المُستقبلية إلى زيادة تلك النسبة لتصل إلى 30%، حيث أظهر تحليل "كابسارك" أن مشاركة السيدات والرجال تظل متقاربة حتى عمر 25 سنة، ويظهر الفارق في مشاركة الجنسين بعد انتهاء المرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل.

وأوضح التقرير الذي أصدره المركز، أن 62% من السيدات المتخرجات من المرحلة الجامعية ينضممن لسوق العمل مقابل 89% من الرجال، مشيرا إلى أن التخصصات العلمية التي لا تقدم المهارات التي يحتاجها سوق العمل هي أحد أسباب ضعف مشاركة الفتيات بالقوى العاملة.

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وحثت الدراسة إلى ابتكار مبادرة لزيادة عدد الفتيات الملتحقات بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها، ويعكف على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميا وعالميا.

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