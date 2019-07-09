"ست أصيلة".. أمريكية تساعد عريسها في خفض تكاليف الزاوج عن طريق أمازون

بدلا من أن تثقل كاهله بديون كبيرة، قدمت يعد العون لعريسها لتخفض تكاليف الزفاف إلى ما لا يتجاوز 3 آلاف دولار.

استعانت عروس أمريكية بمنصة "أمازون" الإلكترونية، لكي تساعدها زوجها المستقبلي على خفض أعباء الزواج.

وقالت العروس وتدعى آشلي هيكس، لشبكة تليفزيون محلية، إنها اتفقت مع خطيبها بألا يثقلا كاهليهما بالديون بسبب حفل الزفاف، خاصة أن كلفته في نورث كارولينا الأمريكية، تبلغ 44 ألف دولار.

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وأضافت أنها أنجزت التحضيرات بأقل كلفة، بعد الاستعانة بمنظمة حفلات اقترحت عليهما الشراء من أمازون، موضحة أنها وجدت فستان زفاف بـ1000 دولار، وعثرت على تصميم مماثل للفستان على أمازون بـ100 دولار.

ووفقًا لموقع "إنسايد إيديشن"، اشترت آشلي كل شيء، سواء الفستان أو الأحذية والهدايا والملابس، ولم تنفق أكثر من 3 آلاف دولار بما في ذلك الطعام والديكورات التي تكفي لنحو 150 فردًا.

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