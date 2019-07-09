45 دقيقة من الرعب.. سلم كهربائي يبتلع ذراع طفل صيني أمام والدته

45 دقيقة من الرعب عاشتها سيدة صينية داخل أحد المجمعات التجارية في الصين، عندما ابتلع سلم كهربائي ذراع طفلها البالغ من العمر عامين، أثناء هبوطه من عليه وهو برفقتها، بحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

بعد محاولاتِ عدة من والدة الطفل لإنقاذه، تدخل أحد حراس الأمن على الفور، ولجأ إلى الضغط على زر إيقاف السلم، وجرى وضع وسادة أسفل رأس الطفل حتى لا يتضرر.

ورغم أن حارس الأمن نجح في إيقاف السلم الكهربائي، إلا أن ذراع الطفل ظلت عالقة في الفجوة، بين خطوات السلم الكهربائي لمدة 45 دقيقة، حتى جرىاستدعاء رجال الإنقاذ، الذين نجحوا في انتشال ذراعه.

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وقال رجل الإطفاء "ليو تشينغ": "كانت عائلة الطفل تشعر بالفزع الشديد، ولم يكونوا قادرين على إخبارنا بأي معلومات عن كيفية وقوع الحادث".

ولفت إلى أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى بعد إنقاذه لتلقي العلاج اللازم، ولم يتعرف التعرف على حالة ذراعه حتى الآن، ولكن يبدو أنه لم يصب بأي كسور في العظام.

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