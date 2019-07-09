فيكتوريا سيكريت تستعين بأول عارضة أزياء سعودية للترويج لحملة "بينك"

نجحت عارضة الأزياء السعودية "روزانا" في تحقيق شهرة واسعة لها، حيث شاركت مؤخراً بإعلان "فيكتوريا سيكريت" عن حملتها لعلامة الأزياء التجارية "بينك".

ونشر وكيل أعمال عارضة الأزياء السعودية بأميركا، شيراز، مقطع فيديو يظهر مودل روز في إعلان الحملة، إذ أرفقه بتعليق "قابلوا أول عارضة أزياء من السعودية تصنع صخباً بهوليوود، من خلال المشاركة بحملة فيكتوريا سيكريت بينك".

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وحسب موقع "سي إن إن"، أنهالت تعليقات الأشخاص، منهم مشاهير، على منشور شيراز، حيث كتبت وريثة مالك سلسلة فنادق هيلتون العالمية، المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون، "أحببت هذا يا شيراز، يجب أن تعتلي مودل روز منصة عرض فيكتوريا سيكريت، التاريخ يُصنع"

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