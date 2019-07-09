الملكة ليتيزيا ترتدي نفس الفستان للمرة الثالثة في مدريد

مدريد - لايف ستايل
أعادت ملكة إسبانيا، ليتيزيا، ارتداء ثوبها الوردي المطرّز للمرة الثالثة خلال 8 أشهر.
وأطلّت ليتيزيا بفستان قيمته 75 جنيها إسترلينيا من ماركة ASOS البريطانية خلال حضور ورشة العمل الدولية التشاورية لأبحاث السرطان في مدريد.
وجدّدت الملكة البالغة من العمر 46 عامًا، مظهرها بإكسسوارات وردية زاهية، وكعب باللون الوردي الغامق، وحقيبة من نفس اللون، وفقًا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وأسدلت الملكة الإسبانية شعرها على كتفها، وأكملت مظهرها بمكياج محايد بدا طبيعيا.
وشوهدت ليتيزيا للمرة الأولى وهي ترتدي نفس الفستان خلال حضورها اليوم العالمي للصليب الأحمر في مايو 2018، وللترحيب بالرئيس الصيني في إسبانيا في نوفمبر 2018.
وانضمّت الملكة ليتيزيا، وهي رئيس فخري للجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان، إلى باحثين بارزين في هذا الحدث، الذي نظّمته AECC ومؤسستها العلمية وبحوث السرطان في المملكة المتحدة.
وتُتيح الورشة، فرصة المشاورة للخبراء في هذا المجال لتحليل التحديات في مجال أبحاث الأورام التي يجب معالجتها في المستقبل.
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