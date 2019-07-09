نصائح طبية للحامل في الشهور الأولى

تحاول الأم خلال شهور الحمل أن تحافظ على جنينها بالابتعاد عن أنواع معينة من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على صحة الجنين، وهناك مجموعة من النصائح يجب على المرأة الحامل في الشهور الأولى اتباعها، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

- اتباع نظام غذائي سليم يضمن لك كل ما تحتاجينه من عناصر مهمة.

- تناول فيتامينات الحمل الضرورية.

- تجنب المواد الحافظة قدر المُستطاع.

- شرب ما لا يقل عن 8-6 أكواب من المياه يوميًا.

- التوقف عن تناول الكافيين والمنبهات.

- تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم.

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- لا تتركي معدتكِ فارغة تمامًا، لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم، وحافظي على إضافة البروتين إلى وجباتكِ خاصة في الشهر الثاني.

لا تقلقي إذا كنتِ لا تستطيعين تناول الطعام بكم أكبر في البداية بسبب الغثيان، فكل ما تحتاجينه أثناء الحمل هو 300 سعر حراري إضافي، لذلك حاولي الحصول عليهم مع عدم الضغط على نفسكِ في زيادة كم الطعام.

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