- 1/2
- 2/2
تحاول الأم خلال شهور الحمل أن تحافظ على جنينها بالابتعاد عن أنواع معينة من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على صحة الجنين، وهناك مجموعة من النصائح يجب على المرأة الحامل في الشهور الأولى اتباعها، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".
- اتباع نظام غذائي سليم يضمن لك كل ما تحتاجينه من عناصر مهمة.
- تناول فيتامينات الحمل الضرورية.
- تجنب المواد الحافظة قدر المُستطاع.
- شرب ما لا يقل عن 8-6 أكواب من المياه يوميًا.
- التوقف عن تناول الكافيين والمنبهات.
- تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم.
- لا تتركي معدتكِ فارغة تمامًا، لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم، وحافظي على إضافة البروتين إلى وجباتكِ خاصة في الشهر الثاني.
لا تقلقي إذا كنتِ لا تستطيعين تناول الطعام بكم أكبر في البداية بسبب الغثيان، فكل ما تحتاجينه أثناء الحمل هو 300 سعر حراري إضافي، لذلك حاولي الحصول عليهم مع عدم الضغط على نفسكِ في زيادة كم الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح طبية للحامل في الشهور الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.