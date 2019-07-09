طريقة عمل كيكة الجبنة

حضري كيكة الجبنة الشهية، في منزلك، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، وقدميها مع الشاي، أو العصائر الطبيعية. مكونات كيكة الجبنة كوبان دقيق كوب جبنة بيضاء بيكنج بودر رشة ملح 1/2 كوب سمنه 3 بيضات كوب لبن كوب جبنة كمون Advertisements طريقة تحضير كيكة الجبنة انخلي الدقيق، واخلطيه مع البيكنج بودر والملح وجزء من الكمون. ضيفي البيض مع اللبن والسمن والجبنة وباقي الكمون. صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق، ثم ضعي كمون على الوجه. ضعي الكيكة في الفرن، وزينيها بالجبنة والكمون. ​

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