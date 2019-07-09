منها التقليل من تناول الدهون.. نصائح للوقاية من سرطان الثدي

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"سرطان الثدي" من الأمراض التي تهدد واحدة من بين 8 سيدات بالإصابة بها، والتي يتبعها الخضوع لعلاج كميائي أو استئصال جزء من الثدي، تجنبا لانتشار الورم الخبيث بالجسم.
وذكر الدكتور حمدي عبدالعظيم، المشرف العام على مبادرة دعم صحة المرأة، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني، لـ"الوطن"سرطان الثدي الأكثر انتشارًا بين السيدات بنسبة 35% من إجمالي معدلات الإصابة بالسرطان بين السيدات، وثاني أكثر أنواع السرطان انتشارًا بنسبة 17.9%، ويصل معدل الإصابة بسرطان الثدي إلى نسبة 50% بين السيدات تحت سن 50 عامًا.
ومن جانبه، قدم الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورم بكلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" سابقًا، نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، نعرضها خلال الفقرات التالية:-
- ضرورة إجراء فحص دوري.
- التقليل من تناول الدهون بشراهة.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفاكهة.
- ممارسة التمارين الرياضية في المنزل يوميًا، في حالة عدم التمكن من ممارسة الرياضية في "الجيم".
- الابتعاد عن التدخين أو المناطق التي يوجد بها تدخين.
- تجنب شرب الكحوليات.
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