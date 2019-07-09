من أين نحصل على فيتامين C؟.. معالج البرد وأمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض ألزهايمر.
ويساعد الفيتامين C، وفقًا لـ"سي إن إن" عربية، الجسم على:
امتصاص الحديد من الطعام
إنتاج الكولاجين
تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى
الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
الحماية من الكدمات
الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح
الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
منع التجاعيد
حماية القلب
زيادة قوة الدماغ
حفظ النظر
مشاكل النقص:
الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة
مصادر الغذاء:
ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.
الكميات الزائدة:
قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.
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