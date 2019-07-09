طريقة عمل شطيطحة بالدجاج الجزائرية

"شطيطحة بالدجاج" من الوجبات الجزائرية الشهيرة، والتي تبحث العديد من ربات البيوت في مختلف أرجاء الوطن العربي عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات تحضير شطيطحة بالدجاج، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

دجاجتان مقطعتان

6 بيضات

4 فصوص من الثوم المفروم

ملح

ملعقتان صغيرتان من القرفة الناعمة

فلفل أخضر

فلفل أسود

ملعقتان كبيرتان من البابريكا

لتر ونصف لتر من الماء المغلي

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4 معالق كبيرة من الزبدة

450 جراما من الحمص المسلوق

3 معالق كبيرة من الصلصة

طريقة التحضير

- تشويح الدجاجين في الزبدة، والفلفل الأخضر الرومي.

- إضافة الثوم والتوابل من ملح وبابريكا وفلفل أسود.

- إضافة الماء المغلي على الخليط، وتركه على النار.

- إضافة الحمص وصلصة الطماطم على الخليط.

- تصفية الصوص من خليط الدجاج، ثم وضع الصوص على النار، ثم يكسر فوقه البيض.

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