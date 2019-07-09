طريقة عمل الكابوريا في المنزل

تعتبر الكابوريا بمذاقها الرائع، وامكانية طهوها بمختلف الطرق، من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكابوريا داخل المنزل، على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج "شبكة وصنارة" على CBC سفرة. المقادير كيلو كابوريا. 2 معلقة كبيرة عصير ليمون. 2 فص ثوم. ملعقة كبيرة زيت زيتون. بصلة. جزر مبشور. كرفس . ملعقة كبيرة زعتر. ملعقة كبيرة مستردة. رشة كمون. Advertisements ملح. فلفل اسود. طريقة التحضير توضع الكابوريا في وعاء ثم يضاف عليها زيت الزيتون و الملح و الفلفل. يضاف الثوم وعصير الليمون والبصل والجزر والزعتر والكمون والليمون والمستردة والكرفس. نقّلب الكابوريا مع المقادير جيدا ونتركها حتى تتبل. تضاف الكابوريا مع كل المقادير من الوعاء الزجاجي إلى الجريل و ندخلها الفرن. نتركها في الفرن من 15 لـ 20 دقيقة حتى يحمر شكل الكابوريا وتقدم. ​

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