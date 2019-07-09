تتعرض العديد من السيدات للشعور بالألم عقب ممارسة الجماع، الأمر الذي يصعب عليها ممارسة العلاقة الحميمة، أو الوصول للنزيف.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة، ساندرين عطاالله، خلال مقاطعها "الحب ثقافة"، نصائح للوقاية من ألم الجماع، جاءت على النحو التالي:
تمديد فترة المداعبة
بمعنى استنزاف وقت أطول، في المداعبة الحميمية، قبل ممارسة الجماع الفعلي.
المصارحة و الحوار
يجب على الزوجة إخبار شريكها بما يؤلمها، وما تفضله خلال العلاقة.
علاج جفاف المهبل
قد يكون الألم بسبب الجفاف المهبلي، لذا عليك الذهاب للطبيب على الفور لعلاج هذا الجفاف.
تغير الوضعية
تنصح "ساندرين" بتغيير وضعية الجماع بين الرجل والمرأة لتجنب الألم.
الاسترخاء
يفضل الاسترخاء، والشعور بالراحة خلال العلاقة، وعدم تشتيت الذهن أو الأعصاب، لتجنب الشعور بالألم.
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