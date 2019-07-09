بالصور.. استوحِ أناقتك في "المصيف" من أزياء زوجة راموس في الغردقة

أزياء ذات تصميمات مختلفة، شاركت بهم المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارتها للغردقة بصحبة أسرتها، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، والتي انتهت مساء أمس.

ويمكن أن تستوحِ من إطلالات المذيعة الإسبانية، أزياء مناسبة لقضاء العطلة الصيفية خلال العام الجاري، لتنوعها بين الملابس الجريئة والمحتشمة.

وفيما يلي إطلالات "بيلار"، التي نشرتها "بيلار" وزوجها، عبر موقع "إنستجرام":-

ملابس صيفية

أطلت زوجة المدافع الإسباني بفستان طويل، والذي تميز بأنه متعدد الألوان ومزود بحزام أسفل منطقة الصدر، في الصورة التي جمعها مع "راموس"، ومجموعة من الأصدقاء.

وتعد هذه آخر صورة لـ"راموس" وأسرته في الغردقة، حيث ودع مصر، قائلا عبر "إنستجرام": "الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها، سيكون لها دائمًا مكان في قلبي".

تألقت بزي بحر، تميز بأنه طويل وفضفاض وأخضر اللون، كما أنه دون أكمام، ويناسب السير على الشاطئ أو التنزه داخل القرى السياحية.

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"مايوه"

ارتدت المذيعة الإسبانية "مايوه" أحمر، غير منقوش وبدون أكمام، ومزود بفتحين جانبيتين حول منطقة البطن.

ارتدت "مايوه بيكيني" أزرق مزين بنقوش متعددة الألوان، خلال تزلجها بصحبة أبنائها وزوجها، خلال استمتاعهم بالألعاب المائية بالغردقة.

يشار إلى أن المذيعة بيلار روبيو، أعلنت عن عقد حفل زفاف ثانٍ لها مع زوجها المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، منذ أيام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تزامنًا مع زيارتهما للغردقة.

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

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