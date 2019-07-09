7 خطوات لـ تان صحي خلال الصيف دون مشاكل في البشرة

موسم الصيف بدأ بالفعل، وتواجه بعض الفتيات مشكلات عند التعرض لحمام الشمس، بسبب الخوف من حرق بشرتها، أو التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس والذي يؤدي لمشكلات أخرى، ولكن للحصول على تان ذهبي مثالي عليكي اتباع بعض الخطوات.

التان الذهبي اللون، لا يجعل بشرتك تبدو مدهشة فحسب، بل يساعدك أيضًا على أن تبدو أكثر رشاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستلقاء تحت أشعة الشمس يعزز مستويات السيروتونين ويجعلك أكثر سعادة، لذلك لا يوجد شيء مثل الاستمتاع بقليل من المرح على الشاطئ والحصول على ملء فيتامين د الشهير.

وقبل الخضوع لحمام شمس هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعهيا في الاعتبار، والتي من شأنها أن تساعد في تحويل اللون الذهبي إلى فن. إليك 7 نصائح وحيل للحصول على بشرة ناعمة وبرونزية بحسب موقع "ريفرتي" الأمريكي المتخصص في شأن الموضة والجمال.

استخدمي صن بلوك

واقي الشمس دائمًا إلزامي، ضعي مستحضر الصن بلوك كل ساعتين وبعد الخروج من الماء. فهذا يساعد على عدم حرق البشرة.

التقشير

يجب أن تتأكدي من تقشير بشرتك بانتظام لتجنب تراكم الجلد الميت، نسيان التقشير سيؤدي إلى تان غير متكافئ، وهو أمر لا تريدنه بالتأكيد.

افركي الجلد الميت بخفة حتى لا تحصلي على ألوان كثيرة في نفس المنطقة، ويمكنك صنع مقشر طبيعي بنفسك، وهناك الكثير من الخيارات من بينها: سكر محبب ممزوج بالعسل والقهوة وزيت الزيتون أو دقيق الشوفان المطحون مع القليل من الملح.

الترطيب

تبدو البشرة الناعمة أكثر ميلا للون، اجعلي جسمك مرطبًا في الليلة السابقة للتخطيط للاستحمام الشمسي واجعله ناعمًا قدر الإمكان.

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ركزي على المناطق الأكثر إشكالية، تلك التي تجف بشكل أسرع، لأنها يمكن أن تسبب تان غير متساوي.

تأكد أيضًا من شرب الكثير من السوائل للحفاظ على جسمك وبشرتك رطبة طوال الوقت.

التحرك

آخر شيء تريدنه هو أن يكون لديك ألوان مختلفة في جسمك، لذا تأكدي من الدوران لإتاحة الفرصة لجسمك بالكامل للوصول إلى أشعة الشمس.

حماية عينيك

يحفز الضوء الساطع على العصب البصري غدة الهايبوتلاموس، والتي تنتج الميلانين وبالتالي تحقيق تان أفضل، لكن يمكن أيضًا حرق عينيك بسهولة، لذا فإن أفضل ما عليك فعله هو ارتداء قبعة أو إبقائها مغلقة بدلاً من استخدام نظارات الشمس أثناء الاستلقاء تحت أشعة الشمس.

الوقت

يوصي الأطباء بتجنب الاستحمام الشمسي بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، حتى عندما يكون الجو غائمًا في الخارج، تجنبي تلك الأوقات لتجنب حرق الجلد.

الاستحمام

يعتبر الاستحمام سواء كان ساخنًا أو باردًا، فكرة جيدة دائمًا بعد الجلوس تحت أشعة الشمس، وذلك لإزالة جميع المستحضرات أو الزيوت أو الملح والرمل من بشرتك لتبدو حريرية. تأكد من ترطيب بشرتك كذلك، واستخدمي أي لوشن يعتمد على الألو فيرا فهو مهدئ وسوف يهدئ بشرتك.

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