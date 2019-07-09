الدجاج بالكاري واللبن من الأكلات الهندية، ويعتبر تنوع على سفرتك بدلا من طبخ الدجاج بالطريقة التقليدية، ويقدم مع الأرز، والشوربة والسلطة، ويقدم "هن" طريقة عمل دجاج بالكاري واللبن في البيت. المقادير صدور دجاج مقطعة مكعبات زيت بصل مفروم ثوم مفروم كاري قرفة بابريكا ورق لورا جنزبيل مفروم رشة سكر رشة ملح صلصة طماطم زبادي لبن جوز الهند Advertisements عصير ليمون بطاطس مكعبات مسلوقة فلفل حار (اختياري) طريقة التحضير يشوح البصل في الزيت، ثم يضاف الثوم والتوابل. يضاف السكر للقدر، ثم يضاف السكر. ضيفي الدجاج للخليط السابق، واستمري في التقليب. تضاف الصلصة والزبادي ولبن جوز الهند. يضاف الليمون، وأخيرا البطاطس. يترك الدجاج حتى ينضج، ويقدم. ​

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