طريقة عمل فتة السمك

تعدّ كفتة السمك من الوصفات سهلة التحضير، وتعتبر من الأطباق الرئيسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة إعدادها من سيدة لأخرى. ويقدم هُن طريقة عمل كفتة السمك على طريقة الشيف الشربيني: قطعتان من سمك الفيليه. البطاطاس مقطّعة مكعّبات صغيرة. فصّان من الثوم مقطعة إلى أنصاف. ورقتان من ورق اللورا. نصف كوب من البقدونس المفروم. ربع كوب من الكزبرة المفرومة. رشّة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة من بهارات السمك. ملعقة صغيرة كمون. ملعقة صغيرة من الشطّة المجروشة. بيضة واحدة. زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير - نضع البطاطس المقطّعة مع الثوم في وعاء على النار حتى تغلي وتقترب من النضج. نبدأ بإضافة سمك الفيليه وورق اللورا فوق البطاطس ونخفض النار وندعها تغلي بهدوء حتى ينضج السمك. Advertisements - نقوم بتصفية البطاطس وسمك الفيليه ونضعهما في وعاء آخر غميق. - بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس وسمك الفيليه جيداً باستعمال شوكة ثم نتركه جانباً لكي يبرد تماماً. - نقوم بعد ذلك بإضافة بهارات السمك والقدونس والكزبرة والفلفل الأسود والشطة المجروشة والكمون فوق السمك والبطاطس المهروسة. - نقلب المكوّنات مع بعضها جيداً. - نتابع التقليب حتى نحصل على خليط متماسك. - نبدأ بتغميس أقراص كفتة سمك الفيلية في البيض جيداً ثم بالقرشلة حتى تتغطى الأقراص جيداً بالقرشلة. - نسخن الزيت جيداً، ثم نبدأ بقلي الكفتة على النار ونقلبها حتى تتحمر من الجهتين، ونقوم بتقديمها ساخنة. ​

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