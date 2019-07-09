طريقة عمل البروفيترول

يعتبر البروفيترول من الحلويات الغربية التي لها مكانة في الشرق، مثل السينابون، والتورتة، والجاتوهات بكافة أشكالها، تمتاز بجمعها بين الشوكولاتة والكريمة، وتقدم مع المشروبات الغازية، أو القهوة بحليب، ويعتبر البروفيترول من الحلوى المثالية للمساء، ويقدم موقع هن طريقة تحضيره في المنزل. المقادير كوب ماء كوب دقيق 50 جرام زبد 4 بيضات رشة ملح فانيليا أيس كريم فانيليا 250 جرام شيكولاتة ذائبة 1/2 كوب لبن لوز شرائح للتزيين Advertisements طريقة التحضير يوضع الماء في وعاء على النار مع الزبد. تضاف رشة ملح وتترك حتى تغلي ثم ترفع من على النار. يضاف الدقيق ويقلب جيدا. يعاد القدر على نار هادئة مع استمرار التقليب حتى يتماسك العجين ثم يترك ليبرد. يضاف البيض على العجين ويقلب. تضاف الفانيليا، ويوضع العجين في كيس الحلواني. تشكل العجين وتدخل الفرن على درجة جرارة 180 لمدة 20 دقيقة. تخلط الشوكولاتة مع اللبن على النار وتقلب جيدا وتترك. يحشى البروفيترول بالأيس كريم ويزين بصوص الشيكولاتة ويقدم مزين باللوز. يمكن حشيه كذلك بالشوكولاتة. ​

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