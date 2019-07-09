خلل ينتج عن عدم كفاية أوعدم قدرة الجسم على تغذية عظام الهيكل العظمي بالمعادن الضرورية اللازمة لبقائه بقوة وصحة جيدة، مما يجعل العظام طريةً وسهلة الكسر، والذي يعاني منه الكثير من الأطفال بصفة خاصة، تُعرف بـ"لين العظام".

وفيما يلي، نصائح لوقاية الاطفال من لين العظام، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:

نصائح لوقاية الأطفال من لين العظام

- استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية التي ينصح بها الطبيب، وخصوصًا إذا كان الطفل يعاني من نقص شديد في التغذية والفيتامينات.

- ممارسة الرياضة الخاصة بالأطفال، وتمرين جسمهم وتدهينه بزيت الزيتون، ولكن بكل حذر، كي تقوى عظامهم، وتنمو بشكل سليم.

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- كوني حريصة على أن ترضعي طفلك رضاعة طبيعية، كي تحميه من الأمراض، وتقوي مناعته.

التعرض لأشعة الشمس المفيدة يوميًا

يعتبر فيتامين "د" من أهم الفيتامينات التي تضمن صحة العظام وقوتها ونموها بشكل سليم، ويتم الحصول على معظم مستويات هذا الفيتامين من أشعة الشمس، وتكمن أهميته في أنه يساعد على قيام الجسم بامتصاص الكالسيوم والفسفور التي يحصل عليهما من مختلف الأغذية.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة

ابعدي طفلك عن تناول الأطعمة الجاهزة، والتي تحتوي على المواد الحافظة، وحاولي أن تطعميه دائماً الفواكه والخضار والأطعمة الصحية والطبيعية المعدّة في المنزل، كي تضمني حصول طفلك على أكبر قدر من الفيتامينات والطعام الصحي.

استخدام بعض الأعشاب الطبيعية

تساعد الطفل في تقوية عظامه، مثل غلي الزعتر، وإكليل الجبل أو دهن الجسم بزيت الزيتون، فهو معروف بفائدته الكبيرة للجسم، أو خلط القمح مع العسل وشربه يوميًا، أو دهن عظام الساقين بزيت حبة البركة .

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