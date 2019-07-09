الشعر الخفيف في الكِبر قد ينذر بمشكلة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أنه مع التقدم في العمر تقل كثافة الشعر، ومن ثم يصير الشعر خفيفا، محذرة من أن تراجع كثافة الشعر بشكل مفرط قد ينذر أيضا بمشكلة صحية.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن تراجع كثافة الشعر بشكل مفرط في الكِبر قد يشير إلى نقص العناصر الغذائية أو إلى مشاكل الغدة الدرقية، كما أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية أو التفاعلات الكيميائية لبعض الأدوية، الأمر الذي يستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التراجع.

ومن ناحية أخرى، أشارت "سنيورين راتجيبر" إلى أن الشعر الخفيف في الكِبر يحتاج إلى عناية خاصة؛ حيث ينبغي غسله بواسطة شامبو لطيف مخصص لفروة الرأس الجافة أو الحساسة، مع مراعاة التخلي عن مجفف الشعر قدر الإمكان. وفي حال استخدام المجفف، فينبغي حينئذ ضبطه على درجة حرارة منخفضة.

وينبغي أيضا تطبيق ماسك مرطب كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مع مراعاة الإقلال من استعمال اسبراي الشعر أو الجل قدر الإمكان.