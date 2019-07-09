محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يتربع اليوسفي "Tangerine" على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشع حيوية وتوهجا.
وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن اليوسفي هو إحدى درجات البرتقالي القوية، التي تتمتع بالجاذبية والسحر، مشيرا إلى أن يجعل البشرة تبدو مفعمة بالصحة والطاقة من ناحية، كما أنه يشيع أجواء العطلات الشاطئية؛ لذا فهو يغازل في المقام الأول البشرة ذات اللون البرونزي الساحر.
وأضاف روزه أن اليوسفي يزين هذا الموسم التنورة والفستان والتوب والسروال، مشيرا إلى أن يتناغم بصفة خاصة مع درجات البني والكريمي، بالإضافة إلى الأسود والأبيض، كما أنه يبدو في قمة الأناقة والجاذبية مع الإطلالة الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوسفي لإطلالة صيفية مشرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.