اليوسفي لإطلالة صيفية مشرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتربع اليوسفي "Tangerine" على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشع حيوية وتوهجا.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن اليوسفي هو إحدى درجات البرتقالي القوية، التي تتمتع بالجاذبية والسحر، مشيرا إلى أن يجعل البشرة تبدو مفعمة بالصحة والطاقة من ناحية، كما أنه يشيع أجواء العطلات الشاطئية؛ لذا فهو يغازل في المقام الأول البشرة ذات اللون البرونزي الساحر.

وأضاف روزه أن اليوسفي يزين هذا الموسم التنورة والفستان والتوب والسروال، مشيرا إلى أن يتناغم بصفة خاصة مع درجات البني والكريمي، بالإضافة إلى الأسود والأبيض، كما أنه يبدو في قمة الأناقة والجاذبية مع الإطلالة الكاملة.