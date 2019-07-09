لماذا تظهر بثور بالأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

في بعض الأحيان تظهر بثور بالأذن. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها والوقاية منها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان أن البثور تهاجم الأذن بسبب انسداد المسام الناجم عن عدم تصريف شمع الأذن، والذي يرجع إلى زيادة إفرازات الشمع أو عدم الالتزام باشتراطات الصحة والنظافة.

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وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن بثور الأذن قد تكون مصحوبة بألم والتهاب الجلد المحيط بها، ما يتسبب في انسداد الأذن، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة البثور، التي تظهر بصيوان الأذن أو خلف الأذن، بواسطة زيت شجرة الشاي، الذي يتمتع بتأثير مُطهّر ومجفف.

وحذرت شلوسبيرجر من محاولة "فقع" البثور الواقعة في القناة السمعية أي في عمق الأذن، لافتة إلى أنها تستدعي استشارة الطبيب لعلاجها بواسطة مراهم مثبطة للالتهابات. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر التدخل الجراحي لإزالة الدمل (الخراج).

وللوقاية من بثور الأذن، ينبغي تنظيف الأذن بانتظام على يد طبيب، مع مراعاة الابتعاد عن الأعواد القطنية. ومن المهم أيضا تنظيف الهاتف الذكي وسماعات الأذن بانتظام، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليها إلى الأذن.