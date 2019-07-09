مكة محمد صلاح في فرح مصري: "رقصت على أغنية لأ.. لأ وحطت مكياج"

تداول فيديو قصير على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لطفلة صغيرة ترقص على أغنية "لأ.. لأ" في أحد الأفراح.

وعلق ناشر الفيديو قائلًا إن الطفلة هي مكة ابنة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وتظهر في الفيديو طفلة ترقص على أغنية "لا لا" في أحد الأفراح بصحبة شخص ما لم يظهر شكله بوضوح في الفيديو.

وظهرت مكة في فيديو آخر وهي تضع "بودرة" قبل مشاركتها في الفرح وطلبت منها "الميكب أرتست" أن تضحك قبل أن تضع لها "الميكب".

وكانت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، تلازم منزل أسرته في قرية نجريج الواقعة بمحافظة الغربية، استعدادًا لفرح ابنة خاله، المقرر عقده أول أمس، الأحد 7 يوليو، في إحدى القاعات.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من اللاعب العالمي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالعروس، ابنة خاله، لتهنئتها بالزفاف، وقدم لها اعتذاره عن عدم حضوره بسبب تواجده مع المنتخب الوطني.

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ووعد محمد صلاح، ابنة خاله بزيارتها في منزل الزوجية، بقرية نجريج، في أقرب فرصة.

وتحرص ماجي صادق، على ملازمة أسرة صلاح، فهي لم تراه منذ أن أتى إلى مصر، بعدما حصل نادي ليفربول الإنجليزي، على نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن وقتها عاد اللاعب العالمي إلى مصر، وقضى إجازة قصيرة في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وبعدها انضم إلى معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا، التي تجرى حاليًا.

كما لم تستطع ماجي صلاح، من التواجد مع زوجها أثناء عيد ميلاده الذي وافق 15 يونيو الماضي، فاكتفت فقط بمكالمة تليفونية، بحسب ما كشفت مصادر لـ"الوطن"، وقتها.

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