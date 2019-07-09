"صاحبة الفول الحراتي".. قصة ملهمة لفتاة تعول أسرة مكونة من 5 أفراد

سردت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، قصة كفاح رائعة لإحدى الفتيات توفيت والدتها أثناء عملية الولادة، فتربت الفتاة في بيت والدها وزوجته.

وقالت "عوض"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، إن الفتاة كانت جميلة وتبلغ من العمر 21 عامًا، وتوفي والدها وترك لها أربع أخوات من زوجته الثانية، وأصبحت الفتاة مسؤولة عن الأسرة ورفضت الزواج حتى تعلم أخواتها رغم أنهم من أم غير والدتها، وأصرت على تكميل تعليم أخواتها بالرغم من أنها لم تكن متعلمة.

وأضافت: "زوجة أبوها تعبت، البنت قررت الاستدانة عشان تشتري علاج، واترفع ضدها قضايا فاستنجدت بمصر الخير، المهم حلينا المشكلة ودفعنا الفلوس، عرضنا عليها تفتح مشروع ولكنها رفضت، وقالت أنا بشتغل في الغيطان".

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وواصلت "عوض": "هي كانت بشوشة والناس كلها عارفة إنها يتيمة وبيحبوها، طلبت من أحد المزارعين في الحقل أنها تزرع فول حراتي حوالين جزء من أرضه، الراجل وافق طبعا، وهي بقت تحصد المحصول وتروح تبيعه في السوق، دلوقتي بقت حاجة تانية، بقت عندها أرض ملك من فلوسها، وطورت شغلها".

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