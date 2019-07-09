الامارات | «إسعاف دبي» تبحث التعاون مع جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تبحث التعاون مع جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، سبل تطوير التعاون والتنسيق مع جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، خلال لقائه مع المنسق العام للجائزة هزاع النعيمي في مقر المؤسسة الأسبوع الماضي.

يأتي اللقاء، في إطار حرص الجانبين على تفعيل عمليات الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية وتطوير أدائها، وتطوير وتأهيل موظفيها وتأطير ممارسات التميز المؤسسي فيها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز وترقية المسؤوليات بالتعاون التام وتوفير الموارد اللازمة لعملية التطوير والمتابعة المستمرة لسير العمل.

وقال المدير التنفيذي خليفة بن دراي، إن الطرفين ناقشا تطوير التعاون وتعزيز التواصل والشراكة، وأكد النعيمي حرص الطرفين على تقوية العلاقات بما يصبّ في تحقيق رؤية دبي 2021 والمصلحة العليا للوطن. وقالت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن التعاون مع المجلس التنفيذي وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز متواصل، مؤكدة أن الزيارات المتبادلة ترسخ هذا التعاون والشراكة من أجل تطوير الأداء وتحسين الخدمات وإسعاد المتعاملين.