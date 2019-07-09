الامارات | «هيمالايا» الجديدة... لروتين مشرق ومتجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن «هيمالايا» الجديدة... لروتين مشرق ومتجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تغيرات العوامل البيئية وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تصبح بشرتنا عرضةً للشوائب والزيوت المتراكمة، وهذا يعني أنه قد حان الوقت لاتخاذ روتين جديد للعناية بالبشرة في ظل هذه المتغيرات. ولغسول الوجه ومنتجات العناية الأخرى دور فعال في الحفاظ على نضارة البشرة، ولذلك قدمت «هيمالايا» مجموعتها الجديدة المعززة بفوائد الفواكه المنعشة، وللحصول على النتائج المطلوبة يفضل اتباع خطوات أساسية تبدأ بغسول الوجه المستخلص من خيرات الطبيعة للسيطرة على الزيوت، ثم استخدام مستحضر ديتوكس للتقشير مع الفحم الفعال والشاي الأخضر مرتين أسبوعياً لضمان بشرة مشرقة، ولا تفوتي تجربة جل الصبار لترطيب الوجه والجسم، لبشرة هادئة ولطيفة خالية من الشوائب مستعدة لمختلف الأجواء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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