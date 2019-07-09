الامارات | أفراح البادي والشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البادي والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه فهد سالم راشد البادي، بمناسبة زفاف نجله عمير إلى كريمة عبدالله سلطان سعيد الشامسي، كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة زاخر للأفراح في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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