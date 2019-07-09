الامارات | أحمد بن سعيد يشهد أفراح الرضا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يشهد أفراح الرضا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه عادل أحمد الرضا، بمناسبة زفاف نجله راشد.

حضر الحفل الشيخ سعيد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ ماجد بن عبدالله المعلا، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، وعدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين، ولفيف من الأهل والأصدقاء.