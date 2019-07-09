الامارات | 9.8 ملايين فيديو حققت 30 مليون مشاهدة في #ThisisDubai

شكرا لقرائتكم خبر عن 9.8 ملايين فيديو حققت 30 مليون مشاهدة في #ThisisDubai والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، حملتها التسويقية «#ThisisDubai» التي أطلقتها أخيراً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكة مع منصّة «تيك توك» تحت وسم #ThisisDubai. وقدّم المشاركون في المسابقة التي تضمّنتها الحملة 9.8 ملايين مقطع فيديو حقّقت أكثر من 30 مليون مشاهدة، وهي المقاطع التي قدّمت لمحات متنوّعة عن التجارب السياحية المتكاملة التي خاضها الزوّار في دبي. وينتظر أن يتم الإعلان قريباً عن أسماء الفائزين.

وجاءت المسابقة ضمن جهود «دبي للسياحة» الرامية دائماً إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، خصوصاً في الأسواق الرئيسة المصدّرة للزوّار إلى دبي، حيث تتوافر منصّة «تيك توك» في 150 سوقاً حول العالم. فيما حظيت المسابقة بدعم شركاء «دبي للسياحة» في القطاع الذين أبدعوا بعمل مقاطع فيديو خاصة بهم، كما رحّبوا بالمشاركين في المسابقة لإنتاج مقاطع تظهر تجاربهم السياحية المشوقة في دبي، وبناء على النجاح الكبير الذي حققته المسابقة حرص العديد منهم على فتح حسابات خاصة بهم على منصّة «تيك توك» لنشر المزيد من مقاطع الفيديو مستقبلاً عن منشآتهم ووجهاتهم. ومن بين أبرز الجهات التي شاركت في المسابقة: مول الإمارات، وسكي دبي، وفندق كمبنسكي مول الإمارات، وفندق بالازو فيرساتشي دبي، ولا بيرل، ومدينة أكوافنتشر المائية بفندق أتلانتس النخلة، وبرج خليفة، وبلاتينيوم هيرتاج، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، ومجمع الواقع الافتراضي الجديد «فيرتشوال رياليتي بارك»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، وفندقي «روف» و«فيدا» بوسط مدينة دبي، وسكي دايف دبي، وأوبر، وفندق فيرمونت النخلة، وجي إيه للمنتجعات والفنادق. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، إن «دبي للسياحة تضع ضمن أولوياتها استراتيجية تنويع قنوات الاتصال الحديثة، وذلك بهدف الوصول إلى الجمهور المستهدف في الأسواق الرئيسة والواعدة، ولاسيما مع انتشار منصّات اجتماعية قادرة على استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين ممن يتداولون مقاطع فيديو تسلط الضوء على دبي ومقوماتها وتجاربها المتنوعة باعتبارها وجهة سياحية مميزة، وفي الوقت ذاته تواكب الدائرة البرامج والأدوات التي يحبّذ المسافرون استخدامها»، مضيفاً أنّ «الشراكة مع منصّة (تيك توك) تعكس نجاح توجّهنا». وقال كاظم «خلال مسابقة #ThisisDubai وجهنا دعوتنا للجميع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للإبداع في إنتاج مقاطع فيديو تعكس رؤيتهم حول التجارب والمزايا التي تجعل من دبي وجهة مميّزة في نظرهم ومشاركتها مع الآخرين»، بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مفضّلة ورائدة عالمياً، وقد عكست هذه المسابقة نتائج جهودنا المستمرة في العمل مع شركائنا في القطاع بإطلاق مبادرات وحملات تسويقية تتوافق مع التوجهات العالمية للمسافرين في وقتنا الحاضر.

من جهته قال رئيس العمليات لدى «تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوكسيا ليو: «إنّنا في تيك توك ملتزمون بتأسيس عالمنا الخاص من المستخدمين من خلال تشجيعهم على إظهار شغفهم وإبداعاتهم وتحفيزهم على مشاركة مقاطع الفيديو التي لديهم، ولقد كان هذا ملاحظاً من خلال الأصداء الإيجابية التي شهدتها المسابقة، والتي حققت نجاحاً باهراً». وأضاف «نعتقد أنّ المسابقة أسهمت في استعراض ما تتمتّع به المدينة من مقوّمات ومواقع جذب سياحي عبّر عنها زوّارها بطريقتهم الخاصة وشاركوا تلك اللحظات الرائعة مع الجميع عبر منصّة تيك توك».

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