الامارات | أفراح الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف خالد راشد مبارك الكتبي إلى كريمة سعيد مبارك الكتبي، ومحمد عبيد مبارك الكتبي إلى كريمة راشد مبارك الكتبي، ومبارك راشد مبارك الكتبي إلى كريمة عبيد مبارك الكتبي، كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، محمد عبدالله الجنيبي، وعدد من الشخصيات والمسؤولين، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض فنية وتراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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