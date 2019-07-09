الامارات | رجل يتسلق ناطحة سحاب فجراً

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتسلق ناطحة سحاب فجراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شوهد رجل وهو يتسلق الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب شارد في العاصمة البريطانية لندن مع شروق الشمس.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بلاغاً الساعة الرابعة فجراً، بعد تقارير عن تسلق رجل لناطحة السحاب، مشيرة إلى أنه تحدث إلى أفرادها ولم يعتقل.

وناطحة السحاب شارد هي أطول مبنى في غرب أوروبا وتقع قرب جسر لندن، ويبلغ ارتفاعها 310 أمتار، وتضم مكاتب ومطاعم ومركزاً للبيع بالتجزئة وفندقاً.