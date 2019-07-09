الامارات | تفاعل كبير مع فيديو «اتصالات» في يوم الأب

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير مع فيديو «اتصالات» في يوم الأب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاقى فيديو «اتصالات» بمناسبة «يوم الأب العالمي» رواجاً وتفاعلاً كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وصل إلى أربعة ملايين شخص عبر حسابات الشركة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة «تويتر، وإنستغرام، وفيس بوك».

وتناول الفيديو القصير قصة ثلاثة آباء من جنسيات مختلفة، والجهود التي بذلوها على مدى سنوات طويلة في سبيل تربية أبنائهم حتى باتوا فاعلين في المجتمع في مختلف مناحي الحياة، وحثّت «اتصالات» متابعيها في «تويتر» على التفاعل مع الفيديو عبر استخدام الوسم #أنا_ابن أو #أنا_بنت، وقام المغردون بالشكر والثناء على آبائهم، مستذكرين جهودهم المتواصلة التي كانت سبباً في نجاحهم وتفوقهم، ونشر البعض منهم صوراً لآبائهم، معربين عن فخرهم واعتزازهم بهم.