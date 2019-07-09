الامارات | «لورا مرسييه» تطلق تركيبة جديدة خفيفة الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن «لورا مرسييه» تطلق تركيبة جديدة خفيفة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت علامة «لورا مرسييه» التغطية الكاملة الخالية من الشوائب في تركيبة واحدة خفيفة الوزن، تدوم حتى 15 ساعة. وهو كريم أساس يُضفي على البشرة إشراقة ويمنحها ترطيباً يدوم لمدة 15 ساعة بتغطية متوسطة إلى كاملة.

ويتميّز هذا المستحضر بأداء عالٍ، يقاوم التعرّق والرطوبة والماء والتلطيخ، فيدوم اللون طوال النهار من دون أن يتأكسد. وتنساب الأصباغ المغلّفة على البشرة لتؤمّن تغطية كاملة توحّد لون البشرة وتحدّ من مظهر المسام والشوائب.

كما يتحكّم كريم الأساس بإفرازات الزيت على الفور وطوال اليوم، ويترك لمسة غير دهنية لا تبدو باهتة أو متشقّقة أبداً، وكأنّها طبقة ثانية من البشرة. وتُساهم تقنية Skin-fusion في تأمين تغطية مُريحة تدوم طويلاً من دون أن تسدّ المسام. ويمنح هذا المستحضر البشرة تغطية متوسطة إلى كاملة بقوام ماتي، واللافت أنّه ملائم لجميع أنواع البشرة، وتحديداً البشرة العادية إلى دهنية.

كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يمنح البشرة مظهراً نضراً وصافياً يتسم بالشباب مع مرور الوقت، لتحتفظ بشرتك بجمالها وإشراقتها حتى دون ماكياج.

وينسجم المنتج الجديد مع رؤية «لورا مرسييه» التي تقول «أؤمن بكمال المرأة عندما تبدو بمظهر طبيعي، وتكون على سجيتها، لذا ينبغي دائماً أن يندمج كريم الأساس مع البشرة بسلاسة ليمنحها مظهراً طبيعياً».

المكونات

أما عن المكونات للمنتج الجديد فهي حبيبات شديدة الشفافية بملمس فائق النعومة وأملس، ليعكس الضوء على البشرة دون أن يترك عليها أي علامات بيضاء.

ويتميز كريم الأساس بلون غني يقاوم بهتان البشرة ويعكس الضوء عليها لتبدو مشرقة مهما كان مستوى الإضاءة، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يمنح البشرة مظهرا نضرا وصافيا يتسم بالشباب مع مرور الوقت، لتحتفظ بشرتك بجمالها وإشراقتها حتى دون ماكياج. وخلاصة فطر الثلج تحتوي على عناصر مرطبة أكثر من هياليورنات الصوديوم بأربعمائة ضعف، فتمنح البشرة مظهراً ممتلئاً وتقلل مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد. أما مركب البوليمر المرن فيندمج مع البشرة ليمنحها مظهراً طبيعياً وشعورا بالراحة يدوم طويلا. كما يشتمل المنتج على صبغات لونية تحول دون تأكسد كريم الأساس حتى لا تتغير درجته. وبودرة تعكس الضوء لتُعطي تأثيراً يخفي العيوب ويمنح البشرة ملمساً ناعماً لمظهر مثالي خال من العيوب.

طريقة الاستخدام المحترفة

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•ضعي كمية صغيرة من كريم الأساس على ظهر يد ك.

•التقطي كم ية صغيرة باستخدام البنصر.

•ضعي كريم الأساس على وجهك واضغطي عليه بدءاً من الجزء الخارجي باتجاه ملامح وجهك.

•ضعي الكريم على أجزاء صغيرة من وجهك مع الضغط عليه ثم انتقلي لجزء آخر.

•الضغط على الكريم ودمجه سيضمن انسجام قوامه مع بشرتك.

إسفنجة ماكياج للمسة نهائية

•التحضير: ضعي بعضاً من كريم الأساس على ظهر يد ك باستخدام إسفنجة رطبة أو جافة.

•الاستخدام: ضعي نقطاً من الكريم على المناطق التي تريدينها باستخدام الجزء الذي يتخذ شكل حرف S من الإسفنجة.

•اللمسة النهائية: استخدمي الحافة العليا أو الجزء السفلي المدبب من الإسفنجة لإضفاء لمسة نهائية على العينين والأنف.

•التنظيف: احرصي على غسل الإسفنجة بالماء والصابون بانتظام للحفاظ على نظافتها في كل مرة تستخدمينها.