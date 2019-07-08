شيماء من الإسكندرية تفوز على مليون ونصف طالب في "تحدي القراءة": لخصت 50 كتابا

اتخذت من "التحدي" منهجا لحياتها واهتمت بالقراءة لجني أكبر قدر من المعلومات التي تؤهلها للفوز في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي ينظمها سنوياً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وبالفعل حققت حلمها ليخفق قلبها فرحاً عندما نادى مقدم الحفل على اسم الفائز بالمركز الأول على مستوى قطاع التعليم الأزهري في مصر، وهو "الشيماء علي بسيوني"، لتتفوق على مليون ونصف المليون طالب شاركوا على مستوى التعليم الأزهري.

بذلت "شيماء"، الطالبة في الصف الأول الإعدادي في معهد فتيات سيدى بشر الإعدادي النموذجي الأزهري، جهداً مضاعفاً، حيث كانت تقضي 5 ساعات يومياً على الأقل داخل مكتبة المدرسة: "شاركت مرتين في المسابقة، فى الأولى والثانية أخفقت وفي الثالثة حققت المركز الأول، كان لدى إصرار وعزيمة على الفوز، وجهزت نفسي جيداً بالقراءة في مجالات عديدة".

قامت "شيماء" بتلخيص 50 كتاباً، تلخيصاً دقيقاً ووفياً، يمكن أن يفيد الآخرين عند قراءته: "بشكل عام وبعيداً عن المسابقة أحب القراءة، هي مصدر ترفيهي الوحيد، لا أحب اللعب أو النوم الكثير، وأقضى أغلب وقتى بين الكتب".

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