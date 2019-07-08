فيديو| من السعودية لـ"فيكتوريا سيكريت".. روزانا عارضة أزياء تثير موجة إعجاب بين المشاهير

روزانا هي أول عارضة أزياء سعودية تعمل لدى ماركة الملابس النسائية الشهيرة "فيكتوريا سيكريت"، وبمجرد أن بدأت حملة "بينك" التابعة للعلامة الشهيرة، أصبحت أكثر شهرة من ذي قبل، وتفاعل عدد كبير من المشاهير في مجال الموضة والأزياء مع بروز نجم عارضة أزياء سعودية.

روزانا التي بدأت من السعودية، أعلن عن التحاقها بفيكتوريا سيكرت مدير أعمالها في أمريكا شيراز، والذي نشر الخبر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق، "قابلوا أول عارضة أزياء من السعودية تصنع صخباً بهوليوود، من خلال المشاركة بحملة فيكتوريا سيكريت بينك".

وكان من أبرز المتفاعلين على منشور شيراز على "إنستجرام"، هي باريس هيلتون المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، ووريثة مالك سلسلة فنادق هيلتون العالمية، قائلة: "أحببت هذا يا شيراز، يجب أن تعتلي موديل روز منصة عرض فيكتوريا سيكريت، التاريخ يُصنع".

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وعرفت روزانا باسم "موديل روز"، وهي أول سعودية تبدأ في مجال الأزياء من السعودية قبل أن تنتقل للولايات المتحدة الأمريكية لتحقق شهرة مضاعفة.

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