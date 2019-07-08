ولدت بالمدينة المنورة.. من هي عارضة الأزياء السعودية روز "باربي الخليج"؟

أعلن شيزار مدير أعمال عارضة الأزياء السعودية روزانا، والمعروفة باسم روز، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدء "روز" حملة إعلانية جديدة مع العلامة التجارية الشهيرة "فيكتوريا سيكريت" تحمل اسم "بينك"، والتي تقدم منتجاتها للسيدات، وخاصة الملابس الداخلية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن روز..

- وُلدت روزانا في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

- تاريخ ميلادها هو 14 أغسطس 1992، أي تبلغ من العمر 26 عاما.

- والدها من المدينة المنورة، بينما والدتها من منطقة حائل.

- عاشت طفولتها في المدينة، ثم انتقلت إلى الرياض.

- اسمها الحقيقي روزانا ولكنها عرفت باسم روز بين العرب.

- بدأت مجال عمل الموضة من السعودية، وشهرتها الحقيقية نالتها في 2013.

- انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية في البداية لدراسة هندسة الديكور، ولكنها انتقلت للموديلنج.

- عملت مع ماركات أدوات التجميل، وأصبحت الوجه الدعائي لبعض منها.

- كانت جلسات التصوير في أمريكا بمثابة الباب الذي عبرت منه نحو الشهرة.

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- كونها سعودية وتعمل في هذا المجال منحها شهرة استثنائية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- حققت روز ملايين المتابعين الذين وصلوا بالفعل إلى أكثر من 10 ملايين متابع، عبر منصة "إنستجرام" وحدها.

- هي أول سعودية، وخليجية تنجح عالميا في مجال الموضة والأزياء.

- في فبراير 2018، ظهرت على غلاف مجلة Kombin التركية.

- تعرضت روز رغم ذلك لكثير من الانتقادات بسبب جنسيتها وعملها في مجال الموضة، رغم ذلك لم تلتفت.

- لقبت بـ"باربي الخليج"، وتحب موضة الشارع، وتشارك متابعيها باستمرار بنصائح الموضة والجمال.

- تتميز بألوان الشعر الغريبة والملفتة، مثل الروز، والموف، واللبني، وتحب الشعر الغجري.

- تفضل العلامة موسكينو، وترى أنها تعبر عن شخصيتها.

وصنعت روز شهرة واسعة في السعودية وخارجها، بعدما اختيرت ضمن فريق "فيكتوريا سيكريت"، وعلقت على نبأ اختيارها باريس هيلتون، عارضة الأزياء ووريثة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة قائلة، "أحببت هذا يا شيراز، يجب أن تعتلي موديل روز منصة عرض فيكتوريا سيكريت، التاريخ يُصنع".

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