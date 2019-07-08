هربت من نار سوريا لتسقط فريسة لـ"ذئاب لبنان".. طفلة تتعرض لاعتداء جسدي جماعي

تبلغ من العمر 14 عاما فقط، ذهبت إلى لبنان، بعدما دمرت النزاعات بلدها سوريا، كانت تتجول في الشارع قبل أن يباغتها 8 شباب قرروا جميعا أن تكون تلك الفتاة السورية المراهقة هي ضحيتهم التالية.

عملية اغتصاب جماعي، حدثت في الشارع للفتاة المسكينة، داخل سيارة، دون أرقام، بزجاج غامق لا يظهر ما يوجد داخل السيارة، وذلك بحسب بيان أمني أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية، وفض بكارتها، وتصويرها، وابتزازها فيما بعد بالمواد المصورة.

عملية الاغتصاب وقعت من قبل 8 شباب جميعهم في العشرينيات من العمر، باستثناء شخص واحد يبلغ من العمر 33 عاما، 6 منهم يحملون الجنسية اللبنانية، و2 يحملان السورية.

اعترف الجناة بواقعة الاغتصاب بحسب البيان الأمني الذي نشرته جريدة "لبنان الجديد"، والذي أوضح أن عملية الاغتصاب تمت بابتزاز الفتاة بصورها العارية، ومقاطع مصورة لها.

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وقال البيان "جرى ضبط سيارة نوع أوبل لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل، وقد اعترف جميع الموقوفين بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن 15 درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها".

وأكملت مديرية الأمن في بيانها، "من خلال المتابعة، تمكنا من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص".

وتتعرض السوريات في بعض البلدان، إلى مضايقات وابتزاز جنسي، وخاصة في مناطق اللجوء، وكذلك عروض زواج المتعة.

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