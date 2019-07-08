"سرقني وبكى وسبقني واشتكى".. سيدة وشقيقها يستوليان على أموال الزوج ثم يقاضيانه

"زوجتي وشقيقها سرقاني واستوليا على ممتلكاتي خلال سفري والآن يهدداني بمقاضاتي بدعوى تبديد قائمة منقولات ونفقة وطلاق للضرر وأنا المظلوم والمجني عليه"، هكذا لخص "أمجد.ص"، 38 عاما، رجل أعمال، مأساته في زواجه من شقيقة أعز أصدقائه، حيث تحالفا ضده وسرقاه وتركاه "على الحديدة" ويهددانه بالحقوق الشرعية للزوجة، ما اضطره لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات قيام زوجته وشقيقها بالاستيلاء على منقولات الزوجية وأمواله وخداعه.

يقول "أمجد": "أنا رجل أعمال ميسور الحال وتزوجت منذ 3 سنوات من شقيقة أحد الأصدقاء بعد أن رأيتها معه فوجدتها تتمتع بجمال غير عادي وتزوجت منها دون تردد".

يروي "أمجد": "في أحد الأيام بعد الزواج حضر شقيق زوجتي وجلس معي وأنا كنت على سفر طويل للخارج فطلبت منه العيش في شقتي لرعاية زوجتي التي هي شقيقته فرد أنا سآخذها عندي في منزلي أحسن فوافقت طبعا".

يوضح "أمجد": "رجعت من السفر لأجد شقتي مسروقة وتبين لي سرقة فلوس وأوراق ومقتنيات غالية وعندما رجعت زوجتي للمنزل عقب علمها بعودتي حاولت ألا أبلغ الشرطة ولكني أبلغت وحررت محضرا وأنا لا أعرف الحقيقة ومخدوع".

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ويتابع الزوج قائلا: "بعد أسبوع من الحادث قابلت جارا لي، وقال لي إن شقيق زوجتي كان في الشقة ومعه 3 آخرين ونزلوا ومعهم بعض الأشياء من الشقة".

أضاف "أمجد": واجهت شقيق زوجتي وقلت له "إنت سرقتني" فحاول الإنكار وقال "أسرقك إزاي إنت زوج أختي حتى لو سرقتك هكون بسرق حاجة أختي إنت مش فاهم"، وواصل هجومه عليّ قائلا: "إنت بالنسبة لي كوبري واحد غني يصرف علي أنا وأختي يعني سبوبة مش جوازة".

يقول "أمجد": تملكتني الصدمة وهددته بالسجن، فقال "مش هتقدر تعمل حاجة فاكر التوكيل اللي عملته لأختي خلاص باعت كل حاجه لنفسها باي باي يا باشا القانون لا يحمي المغفلين"، فلجأت للمحكمة لإثبات سرقتهما لي واستيلائهما على قائمة المنقولات وطلب تطليقها مني للضرر مع حرمانها من حقوقها الشرعية.

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