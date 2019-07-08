لهذه الأسباب امتنع عن ارتداء "شباشب الفلات" في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يسعى الكثيرون إلى ارتداء الشباشب المفتوحة الفلات في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولكنها تسبب آلامًا متعددة للقدم. وربما يخفف تدليك القدم الألم بشكل مؤقت، إلا أن التوقف عن ارتداء هذا النوع هو الخيار الأفضل.

- تورم القدم

تسبب الأشرطة البلاستيكية في هذا النوع من الشباشب تورم حول الأصابع، بسبب احتكاك هذه الأشرطة مع الجلد أثناء المشي.

- لا تدعم التقوس

الجميع لديه تقوس طبيعي في القدم، والأحذية تصنع على شكل القدم، إلا أن هذا النوع من الشباشب لا يدعم التقوس الطبيعي، مما يسبب الألم للأوتار والأربطة في القدم، وربما تورم في الكعبين، وربما تورم في اللفافة الأخمصية.

- الفطريات

يسبب هذا النوع من الشباشب خاصة إذا كان مصنوع من "الفوم" الناعم زيادة الفطريات في القدم، خاصة إذا كنت ترتديها في حمامات السباحة.

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- البثور

يسبب ظهور البثور بين أصابع قدمك، سواء كان هذا الشبب مصنوع من البلاستيك أو القماش.

- تدق أصابعك

استمرار ارتداء هذا النوع من الشباشب يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بـحالة hammertoe، وهو تشوه في أصبع القدم بسبب عدم التوازن في الأربطة والأوتار.

- حركة محدودة

لا تساعدك على حرية الحركة أو الجري، ستصبح مقيدًا في حركة بطيئة.

- يؤذي الكعب

حيث تشوه الكعب وتؤدي إلى التشقق.