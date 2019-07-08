محمد اسماعيل - القاهرة - د أ ب
قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، إن اللحية تحتاج إلى عناية منتظمة كي تحافظ على رونقها وجاذبيتها.
وأوضحت هوبر، أنه ينبغي غسل اللحية بواسطة شامبو لطيف مخصص للحية، وذلك للحيلولة دون تعرض البشرة تحتها للجفاف أو الحكة.
كما ينبغي العناية باللحية بواسطة زيت اللحية؛ حيث ينبغي تدليك شعر اللحية به من أعلى إلى أسفل للتمتع بلحية ذات شعر ناعم وأملس يسهل تمشيطه.
وفي الخطوة الأخيرة، يمكن استعمال بلسم أو واكس لتصفيف شعر اللحية بشكل جذاب يأسر الألباب
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 خطوات.. كيف تعتني بلحيتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.