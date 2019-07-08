في 3 خطوات.. كيف تعتني بلحيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د أ ب

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، إن اللحية تحتاج إلى عناية منتظمة كي تحافظ على رونقها وجاذبيتها.

وأوضحت هوبر، أنه ينبغي غسل اللحية بواسطة شامبو لطيف مخصص للحية، وذلك للحيلولة دون تعرض البشرة تحتها للجفاف أو الحكة.

كما ينبغي العناية باللحية بواسطة زيت اللحية؛ حيث ينبغي تدليك شعر اللحية به من أعلى إلى أسفل للتمتع بلحية ذات شعر ناعم وأملس يسهل تمشيطه.

وفي الخطوة الأخيرة، يمكن استعمال بلسم أو واكس لتصفيف شعر اللحية بشكل جذاب يأسر الألباب