ما هي أنفلونزا العيون؟.. تعرف على أعراضها وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور فرانك هولتس، إن أنفلونزا العيون هي مرض فيروسي مُعد للغاية يصيب ملتحمة العين، تسببه الفيروسات المعروفة باسم "الفيروسات الغُدانِيّة" “Adenoviruses”.

وأوضح طبيب العيون الألماني، أن عدوى الفيروسات الغُدانِيّة تنتقل عبر التلامس كما هو الحال عند مصافحة شخص مصاب بها أو ملامسة الأغراض الموبوءة بالفيروسات كمقابض الأبواب؛ لذا يرتفع خطر الإصابة بالعدوى لدى الأطفال الصغار والأشخاص، الذين يرتدون العدسات اللاصقة بسبب ملامسة العين كثيرا.

احمرار وحرقان

وتتمثل أعراض أنفلونزا العيون في احمرار العين مع الشعور بحكة وحرقان وتورم الملتحمة وزيادة الإفرازات الدمعية والحساسية للضوء وتشوش الرؤية، بالإضافة إلى الحمى والصداع وآلام الأطراف.

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وشدد هولتس على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، التي تتشابه مع أعراض التهاب الملتحمة، وإن كان الالتهاب يرجع سببه في الغالب إلى عدوى بكتيرية.

ويمكن للطبيب التفرقة بين المرضين من خلال فحص عينة من الملتحمة للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، ومن ثم تحديد العلاج المناسب.

عواقب وخيمة

وحذر هولتس من إهمال علاج أنفلونزا العيون؛ نظرا لأنها قد تؤدي لعواقب وخيمة مثل إعتام القرنية، والذي يتسبب بدوره في تدهور الرؤية، الأمر الذي قد يستلزم الخضوع لجراحة بالليزر.

وللوقاية من أنفلونزا العيون ينبغي غسل اليدين جيدا بصفة منتظمة وعدم لمس العين بأيدي غير نظيفة أبدا.