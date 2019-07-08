صور.. فوائد وأضرار وطريقة عمل الشوكولاتة "معشوقة الملايين"

تعتبر الشوكولاتة من محسنات المزاج فهي معشوقة الجماهير، نظرًا لمذاقها الخاص الذي يجعلك وكأنك تعيش في عالم الخيال، تخطف القلوب بمذاقها ونكهاتها المختلفة، فاجتمع على حبها الكثيرون الكبار والصغار والرجال والنساء، واحتفل العالم أمس، 7 يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة.

ويقدم "هُن" فوائد وأضرار الشوكولاتة وطريقة عملها.

فوائد الشوكولاتة

تخفيض مستويات الكوليسترول

تناول الشوكولاتة بصفة مستمرة يعزز من صحة القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول، حيث يحتوي الكاكاو على الدهون الأحادية غير المشبعة كحمض الأولييك الذي يزيد مستويات الكوليسترول الجيد، وخاصة الشوكولاتة الداكنة التي تساعد على تحقيق التوازن بين الدهون الصحية وحماية الجسم من التلف.

تهدئ السعال

تحتوي الشوكولاتة أيضًا على مادة كيميائية تسمى الثيوبرومين، والتي تمنع السعال من خلال العمل على العصب المبهم، الذي يحمل رسائل من الجهاز العصبي المركزي إلى المخ.

تسهِّل الهضم

تحتوي الشوكولاتة على أنزيمات تساعد على هضم مادة اللاكتوزالموجودة في الحليب ومشتقاته.

تخفيض ضغط الدم

تحفز الفلافونات الموجودة في الكاكاو بطانة الشرايين لتحرير غاز أكسيد النيتريك الذي يبعث بإشارات لها لتسترخي، ما يقلل من مقاومة تدفق الدم، ويخفِّض مستويات الضغط.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

تلعب مضادات الأكسدة والفلافونات كالكاتيشين والكيرسيتين الموجودة في الشوكولاتة دوراً في الوقاية من السرطان، إذ وجدت إحدى الدراسات انخفاض معدل إصابة أولئك الذين تناولوا شوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة بالسرطان مقارنة بالذين لم يتناولوها.

تحسن المزاج

تحتوي الشوكولاتة أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يحفز إنتاج السيروتونين، وهو مادة مضادة للاكتئاب في الدماغ.

أضرار الشوكولاتة

تشوهات خلقية للأجنة

تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والإجهاض، كما أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات يمكن أن تسبب تشوّهات خَلقية للجنين.

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فيروس الهربس

تحتوي الشوكولاتة على كمية كبيرة من السكر اللازم لنمو وتكاثر فيروس الهربس، لذا يجب على المصابين بهذا الفيروس تجنب تناول الشوكولاتة.

تسبب الحساسية

يعاني بعض الناس من حساسية الشوكولاتة، أو أحد مكوناتها، مثل الكاكاو، أو الحليب، أو المكسرات؛ وفي حالة الحساسية الشديدة، والتي قد تتسبب في ضيق في التنفس، بالإضافة لتورّم في الشفتين واللسان، أو الحلق، انتفاخ وآلام في البطن.

أضرارها على القلب

أشارت الأبحاث إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات طبيعية تسمى "فلافونيدات" تعزز الصحة والأوعية الدموية، لكن الاستهلاك المتكرر للسكر والدهون يعني ضرراً أكثر من النفع، وقد تحتوي الشوكولاتة على مستويات عالية من الدهون المشبعة، لذلك ينصح بالاستهلاك المعتدل في هذه اللحظة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الدكتورة "شاكاريت كريتاناوونج"، من كلية طب أيكان في ماونت سيناي في نيويورك: "إنني أعتقد أن الشوكولاتة مصدر غذائي هام للفلافونويد الذي يرتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول الجيد"، وأضافت: "الأهم من ذلك، يمكن أن تزيد مركبات الفلافونويد أكسيد النيتريك، وهو غاز يوسع الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية".

وتعتقد كريتانا وونغ أن الشوكولاتة الداكنة هي الأكثر صحية لأنها تحتوي على معظم مركبات الفلافونويد والسكر فيها أقل.

طريقة عمل الشوكولاتة في البيت

المكونات

1/2 كوب زبدة البندق.

كوب أقراص الشوكولاتة بالحليب.

1/2 كوب حليب سائل ساخن.

1/2 كوب حليب بودرة.

4 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

الطريقة

- تذوب الشوكولاتة في الحليب الساخن ثم نضيف عليها السكر والكاكاو وبودرة الحليب وزبدة البندق ونخلط المزيج لمدة دقيقتين حتى نصل للقوام المرغوب.

- يصب المزيج في الخلاط ويضرب لمدة دقيقة حتى نحصل على كريمة ناعمة ملساء.

- يمكن حفظ كريمة الشوكولاتة في برطمان محكم الغلق ويتم حفظه في الثلاجة.

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