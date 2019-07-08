يقتل حيواناتك المنوية.. كيف يؤثر "WiFi" على الإنجاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

اكتشفت الباحثة اليابانية كوميكو ناكتا أن الموجابات الكهرومغانطيسية من أجهزة WiFi مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التوجيه المنزلية، يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للحيوانات المنوية، بحسب ما ذكره موقع Bright Side.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 15٪ من الأزواج في العالم من مشاكل في الإنجاب. ويأتي ثلث مشاكل الخصوبة على الأقل من الرجال، وتتعدد مشاكل العقم عند الرجال بسبب الإجهاد، وسوء النظام الغذائي، وأسباب وراثية.

الواي فاي

وبحسب الدراسة أخذ العلماء اليابانيون عينات من 51 رجلاً وقسموها إلى 3 مجموعات، و استخدموا جهاز WiFi، مماثلًا للهاتف المحمول.

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وعرضوا مجموعة منهم إلى الوايف اي مباشرة، والثانية تعرضت إلى الموجات مع بعض الحماية، والثالثة لم تتعرض أبدًا إلى الموجات.

واكتشف العلماء تلف الحيوانات المنوية بعد ساعتين، وأصبح معدل حركة المجموعة غير المعرضة للموجات 53.3 ٪ ، ومجموعة المعرضة للموجات مع الحماية 44.9 ٪ ، والمجموعة المعرضة مباشرة إلى الموجات 26.4 ٪ فقط.

وبعد مرور 24 ساعة كان معدل الوفيات الميتة للمجموعة المعرضة للموجات الكهرومغانطيسية مباشرة 23.3 ٪ مقارنة ب 8.4 ٪ للعينات غير المعرضة للموجات.

وبحسب الإحصائيات يزداد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم بكثرة.

وأوضحت الباحثة ناكاتا، أن الحل بسيط للغاية وهو إبعاد الهاتف عن جيبك تمامًا، واحتفظ بها في مكان قريب منك.