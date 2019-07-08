للمرأة العاملة.. أسرع 4 وجبات يمكنك تحضيرها في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

قد تتعرض المرأة العاملة للضغط إذا ما تأخرت عن موعد عودتها للمنزل، ولم تجد وقتًا كافيًا لتجهيز الطعام، حيث تقع في حيرة من أمرها، وتظل تردد، ماذا أفعل؟

الشيف يسري خميس، يقدم في تصريحه لـ"الخليج 365" عددًا من الأكلات، التي لا تستغرق وقتًا في إعدادها:

1- بيكاتا الدجاج

وهي عبارة عن صدور الدجاج بعد تقطيعها إلى مكعبات صغيرة، ويتم فردها ثم تحميرها بالزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، على أن يضاف لها شرائح من البطل والطماطم، كما يمكن إضافة بعض شرائح المشروم لها، ويمكن الاستعانة بكوب من المرقة وآخر من الكريمة.

2- السمك المقلي

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يمكن تناول شرائح من السمك المخلي وتقطيعه إلى مكعبات قبل تحميره بالزيت، ويكون ذلك من خلال وضع المكعبات في خلطة من الثوم والخل والكمون والملح لمدة نصف ساعة، ثم غمسها في البيض وإعادتها للتقليب في صحين البقسماط، وبعد ذلك يمكن التحمير.

3- شرائح اللحم

يمكن تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة أو مكعبات، توضع لمدة نصف ساعة في خليط من الملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة الخل حسب الرغبة، ثم تجهيز الدقيق المختلط بالملح والفلفل الأسود، مع إناء آخر به البيض المخفوق، ويتم انتشال شرائح اللحم من الخلطة إلى الدقيق ثم البيض، وهكذا حتى تنتهي الكمية على أن يتم تحميرها في الزيت.

4- الكفتة

يتم تجهيز الكمية المرغوبة من اللحم المفروم، مع قطع صغيرة من البصل، فص من الثوم مع إضافة القليل من الدهن، تشكل اللحم بحسب الرغبة على أن تحمر بالزيت، تكون المرأة قد أعدت شرائح البطل المحمرة مع إضافة قطع الطماطم مع الملح والفلفل الأسود، وتركها قليلا على النار، وبعد "تسبيكها"، تضاف وهي ساخنة على قطع اللحم المحمر.