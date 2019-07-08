كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - سيرين عبد النور، واحدة من أجمل النجمات في الوطن العربي، وما يساعدها على إبراز جمالها ذي الطابع الشرقي الجذاب، هو خيارتها الموفقة من تصاميم الأزياء والتي، وكما لاحظنا، تختار معظمها من توقيع دور لبنانية، وهذا المزيج نجح بشكل لافت، حيث أن أجمل إطلالات سيرين عبد النور في مختلف المناسبات كانت من الأزياء والتصاميم اللبنانية، وإليك بعض الأمثلة.

استوحي أزياءَك الصيفية من وحي النجمة سيرين عبد النور



سيرين عبد النور في فستان قصير معرق من زهير مراد

من زهير مراد





شاهدنا سيرين عبد النور مؤخراً في إحدى المناسبات وقد اختارت إطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، وكانت عبارة عن فستان معرق بألوان صيفية ناعمة من “زهير مراد” Zuhair Murad مزين بالكشكش بطريقة ناعمة، وصل طوله أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء بتصميم لافت، له شريطة تزين مقدمته.





فستان سهرة أسود من إيلي صعب تألقت به سيرين عبد النور

من إيلي صعب





في مناسبة أخرى شاهدنا سيرين عبد النور في إطلالة مميزة، اختارت فيها فستان سهرة بتصميم شبابي من “إيلي صعب” Elie Saab مصنوع من قماش الدانتيل باللون الأسود، وقد نسقت معه صندل بكعب عالٍ، وبعض المجوهرات الناعمة التي زينت اللوك بأسلوب مميز.



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إطلالة ذات طابع شرقي من طوني ورد

من طوني ورد





تألقت سيرين عبد النور في إحدى المناسبات مؤخراً في إطلالة فاخرة ذات طابع شرقي، اختارتها من “طوني ورد” Tony Ward وكانت عبارة عن تنورة ماكسي باللون الأبيض اللؤلؤي، مع قميص براق مطرز بالخرز، وقد أكملت الإطلالة بكلاتش أنيق مزين بحبات من اللؤلؤ وصندل بكعب عالٍ باللون الفضي، وأقراط ماسية لافتة.



أزياء سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة تشغل الانستقرام



الأزياء اللبنانية تبرز جمال سيرين عبد النور. شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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