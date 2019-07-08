شاهدي مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - قدم المصمم اللبناني الموهوب زهير مراد مجموعة ساحرة خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 . اللون البوردو في مجموعة زهير مراد وحملت هذه المجموعة طابعاً حالماً ، حيث تضمنت لوحة لونية متنوّعة، منها البوردو والذهبي والأزرق، كما أنها ضمت تصاميم ذات التطريزات الفاخرة والقصات الأنثوية الجميلة. مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية خريف 2019 موديلات فساتين خطوبة ربيع 2019 بأنامل زهير مراد زهير مراد ربيع2020

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