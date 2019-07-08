كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - فضفاض ومتعدد القطع وأحيانا يكون اللون الأبيض هو السائد في غالبية عناصره، يعبر عن الانتماء والفخامة والتمسك بالأصول، إنه الثوب السعودي، الذي يعبر عن هوية المواطنين في المملكة العربية السعودية وتشكل ليتماشى مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة وهو متشابه في بعض عناصره مع الزي المنتشر في معظم دول الجزيرة العربية.

ولكن هناك اختلاف كبير في التفاصيل بينه وبين الزي الخليجي المنتشر في دول الخليج، ويمكن أن يعبر الزي السعودي عن مكانة أو وضع مرتديه اجتماعيا أو دينيا من خلال إضافة أو إزالة بعض العناصر، وكذلك قد يعطي دلالة على نوع المناسبة فيما لو كانت رسمية أو احتفالية أو اعتيادية.

أشكال الثوب السعودي

أفضل تصميمات الثوب السعودي في 2019



يرتدي الرجال في السعودية هذا الثوب منذ قديم الزمن، وأصبح العديد من المصممين يدخلون العصرية والشبابية إلى الثوب السعودي، وذلك لكي يحثوا الشباب السعودي على التمسك بعاداتهم أكثر، وعدم الالتفات إلى الملابس الشبابية الغربية التي لا تمتّ للثوب السعوي بصلة، وبالفعل فقد أصبح للثوب السعودي العديد من الأشكال والألوان والموديلات التي أحبها العديد من الشباب.



وكان الثوب السعودي في الماضي يتراوح دائمًا ما بين الأبيض والسكري، أما الآن أصبح هناك العديد من الألوان والموديلات، فهناك اللون الأزرق والبني والأسود، بالإضافة إلى بعض التصاميم الرائعة والزخرفات التي أضافها المصممون على هذا الثوب والتي جعلت الثوب يصبح عصريًا و شبابيًا، كما تمت إضافة السحاب الطويل في بعض التصاميم، بدلًا من الأزرار، وأخيرًا، فقد قام بعض المصممين بإضافة جميلة جدًا على أثواب الرجال المقبلين على الزواج لارتدائها يوم زفافه، وقد كانت هذه الزيادات هي عبارة عن كتابة اسم الزوج وزوجته عن طريق حروف طولية مزخرفة في المكان المخصص لإخفاء الأزرار بها.

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