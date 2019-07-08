موديلات فساتين دانتيل من مجموعات ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - برز الدانتيل بقوة في عالم الموضة مؤخراً، لا سيما في مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020، إذ أنه يضفي على إطلالتك أنوثة بارزة وأناقة لا مثيل لها. شاهدي أجمل فساتين الدانتيل لهذا الموسم واختاري منها ما يناسب ذوقك.

فساتين دانتيل تخفي عيوب الجسم



في مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji جاءت الفساتين الدانتيل بأطوال تتلاقى مع الركبة ما يجعلها من القطع المناسبة للفتيات والسيدات قصيرات القامة حيث ستساعدهن على إبراز طول الساقين.

Tadashi Shoji





تهادت عارضات دار شانيل Chanel بفساتين دانتيل بيضاء أتت بقصة مستقيمة ولكن غير ملاصقة للقوام تمامًا، ولكن أحذري اللجوء إلى هذا الموديل اذا كنتِ ممتلئة القوام حتى لا يركز النظر على عيوب جسمك.



إستعيني بصيحة الفساتين الدانتيل ذات التنانير المنفوشة والواسعة بشكل عام كما في موديلات جي مندل J. Mendel وكاورلينا هيريرا Carolina Herrera لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة في حال كان قوامك كمثري الشكل.

J. Mendel





أدرجت ماركة ليلا روز Lela Rose تشكيلة خلابة من الفساتين الدانتيل التي أعتمدت على الألوان الأنثوية المتمثلة في مزيج الأحمر والوردي، وقد لفتنا الفستان بالأكمام النافرة، أعتمدي هذا الستايل لتمنحي أكتافك مزيد من العرض في حال كنتِ نحيلة القامة.



إذا كان قوامك على شكل التفاحة أبتعدي عن صيحة الفساتين بالياقة العالية أو الدائرية ووجهي خيارك نحو الفساتين الدانتيل الـ V Neck لإطالة الرقبة وتنحيف الصدر وتجدين موديلات رائعة لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera.

Carolina Herrera

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