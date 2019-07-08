كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - اطلالات نوال الزغبي ولا سيّما في فساتين السهرة، لطالما دخلت قائمة الأكثر أناقة، حيث إنّ خياراتها غالبًا ما تكون مدروسة لتناسبها وتناسب قوامها، ومن المعروف عنها أنها تعشق الأقمشة البراقة والألوان الحيوية، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من فساتين سهرة فخمة على طريقة نوال الزغبي، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.

استوحي إطلالة الشورت من وحي نوال الزغبي



نوال الزغبي في فستان باللون الفوشيا في أحدث اطلالاتها

فستان باللون الفوشيا



شاهدنا نوال الزغبي في أحدث اطلالاتها في حفل أقامته في مدينة دمشق، في فستان سهرة بتصميم فاخر باللون الفوشيا، مع ياقة على شكل حرف V وخصر محدد بحزام من الساتان، له شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، وعقدًا ماسيًّا بتصميم فاخر.

فساتين سهرة كلاسيكية مستوحاة من نوال الزغبي

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فستان سهرة فخم باللونين الأسود والفضي تألقت به نوال الزغبي

فستان سهرة فخم باللونين الأسود والفضي



من بين اطلالات نوال الزغبي المميزة التي شاهدناها في الفترة الماضية، كانت في هذا الفستان الذي اختارت من دار “لابورجوازي” Labourjoisie مصنوع من قماش فخم مطرز باللونين الأسود والفضي، ومنطقة الأكتاف مغطاة بقماش شيفون أسود، ما يضفي عليه لمسات أنثوية، وقد أكملت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.





فستان فخم اختارته نوال الزغبي

فستان باللون الفضي





تألقت نوال الزغبي في إحدى المناسبات في فستان براق بتصميم مميز، حيث إنه مصنوع من قماش فخم باللون الفضي بقصّة ملكية، مع أكمام طويلة وتنورة منفوشة لها شق طويل، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي، ومجموعة من المجوهرات الماسية البارزة.

صور أزياء نوال الزغبي التي أعادتها الى مرحلة الشباب



فساتين سهرة فخمة على طريقة نوال الزغبي، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

10 إطلالات من نوال الزغبي تثبت روحها الشبابية